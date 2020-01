Gest socant la meciul Simonei Halep - Ce s-a intamplat in tribune: "E jenant..."

Stiri pe aceeasi tema

- Garbine Muguruza (32 WTA, 26 de ani) va fi adversara Simonei Halep (3 WTA, 28 de ani) in semifinalele Australian Open 2020 dupa ce a invins-o pe Anastasia Pavlyuchenkova (28 de ani, 30 WTA) scor 7-5, 6-3. Simona Halep - Garbine Muguruza se joaca joi dimineața, in jurul orei 06:30. Meciul va fi liveTEXT…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) joaca miercuri dimineața, de la ora 02:00, cu estona Anett Kontaveit (24 de ani, 31 WTA) in sferturile Australian Open 2020. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport 1. live » Simona Halep - Anett Kontaveit 0-0 Jucatoarele au ieșit la incalzire! Simona…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) a invins-o pe Elise Mertens (24 de ani, 17 WTA), scor 6-4, 6-4, și s-a calificat in sferturile de finala de la Australian Open 2020. In sferturi, Simona Halep o va intalni pe Anett Kontaveit (24 de ani, 31 WTA). Meciul va avea loc miercuri dimineața, la o ora ce va fi…

- Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, se va lupta, luni dimineața, pentru un loc in sferturile de fianla de la Australian Open cu belgianca Elise Mertens, 24 de ani, 17 WTA.Un meci de la care sportiva din Constanța, dar și actualul antrenor, Darren Cahill, au mari așteptari.In schimb, belgianul Thierry Van…

- Yulia Putintseva (25 de ani, 38 WTA), viitoarea adversara a Simonei Halep (28 de ani, 3 WTA) din turul III de la Australian Open, este una dintre jucatoarele cu un temperament vulcanic și de cele mai multe ori interacțiunile cu colegele sale de circuit sunt cu scantei. Partida Halep - Putintseva va…

- Simona Halep (3 WTA) evolueaza, de la aceasta ora, impotriva britanicei Harriet Dart (173 WTA), in turul secund de la Australian Open. Partida a inceput in jurul orei 10:15, pe Rod Laver Arena, din Melbourne, scrie Mediafax. Simona Halep si Harriet Dart nu s-au mai intalnit niciodata in circuitul…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) și britanica Harriet Dart (23 de ani, 173 WTA) joaca ACUM in turul secund de la Australian Open 2020. live ACUM » Simona Halep - Harriet Dart 0-0 Meciul este transmis de Eurosport 1 și se disputa pe arena Rod Laver. ...

- Maria Sarapova a abandonat meciul demostrativ disputat, marti, la Melbourne, cu germana Laura Siegemund, in cadrul Kooyong Classic.Rusoaica a inceput sa tuseasca si a decis sa parseasca terenul la scorul de 7-6 (4), 5-5, pentru adversara ei. "Dupa doua ore si jumatate, a fost un bun…