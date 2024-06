Gest șocant la Dortmund, în Germania-Danemarca Meciul dintre Germania și Danemarca, de la Dortmund, a fost intrerupt in prima repriza din cauza unei furtuni extraordinar de puternice. Se pare ca danezii au fost cei care au cerut intreruperea partidei, fiind familiarizați cu cazul compatriotului Jonathan Richter, care, in 2009, a fost lovit de un fulger pe gazon, pierzandu-și, astfel, un picior. […] The post Gest șocant la Dortmund, in Germania-Danemarca first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

