Stiri pe aceeasi tema

- Un incident cutremurator a avut loc astazi in incinta unei universitați din municipiul Constanța, unde un profesor a cazut victima unui atac spontan al unui student, care de suparare ca nu a primit nota dorita a decis sa-i dea foc profesorului la picior. Autoritațile au fost alertate in jurul orei 12:30…

- Un membru al partidului SOS a fost prins in timp ce imparțea bani alegatorilor. Barbatul, angajat al primariei Ștefaneștii de Jos, a fost surprins cu teancuri de bani in mașina personala, pe care ar fi intenționat sa-i ofere oamenilor pentru a vota cu un anumit candidat la alegerile locale. Membru al…

- Crima ingrozitoare in Itali. Un barbat de 54 de ani a ucis-o pe ingrijitoarea mamei sale, dupa ce femeia ar fi refuzat sa se casatoreasca cu el și s-a intalnit cu un alt barbat. Gestul a fost unul crunt, iar acum, el se afla dupa gratii pentru 22 de ani.

- Un copil de 3 ani a fost salvat de catre echipa Seriviciului Asistența Medicala Urgenta Rișcani, dupa ce a fost lasat de catre tatal acestuia incuiat in mașina lasata in soare. Incidentul a avut loc astazi pe bulevardul Moscovei din Chișinau.

- Polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați in 17 mai, in jurul orei 18:25, de catre un barbat in varsta de 28 de ani cu privire la faptul ca pe strada Academician Corneliu Micloși i-a fost distrus autoturismul de catre un alt barbat. Incidentul a fost facut public abia azi, la scurt timp dupa ce…

- Un accident rutier a avut loc astazi in judetul Constanta, pe DN38 intre localitatile Agigea si Techirghiol. Din primel einformatii o masina s a rasturnat in camp. Potrivit martorilor soferul ar fi reusit sa iasa din masina si era ajutat ed alti participanti la trafic ptana la sosirea cadrelor medicale.…

- PSD Prahova a dat publicitatii, vineri seara, fotografii cu un autovehicul de lux, parcat in centrul Ploiestiului, social-democratii sustinand ca este vorba despre masina cu care presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a ajuns in Ploiesti pentru a-si lansa candidatura pentru un nou mandat de presedinte…

- O mașina cu numere de corp diplomatic, cu doua persoane din cadrul departamentului tehnic de la Ambasada Indiei, a fost lovita, luni, de un tren in județul Brașov, fara a se inregistra victime, a anunțat IPJ Brașov. ”Cu puțin timp in urma a avut loc un accident, in apropierea stației de cale ferata…