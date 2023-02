Gest șocant în Capitală! Femeie a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui imobil O femeie a murit, luni dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la etajul 5 al unui imobil din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre o femeie de 3-40 de ani, care a cazut de la etajul 5. Polițiștii incearca sa aa-i afle identitatea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

