- O activista din orașul Ekaterinburg și-a cusut gura cu ața și a ieșit sa protesteze de una singura, impotriva razboiul din Ucraina. Femeia a fost reținuta și dusa la o secție de poliție, despre aceasta a anunțat ieri, 4 mai, organizatia neguvernamentala OVD-Info, scrie SHOK .md.

- Cateva zeci de persoane de toate varstele, romani si ucraineni, au protestat ieri, in Bucuresti, impotriva razboiului din Ucraina. Manifestatia a fost organizata sub sloganul "Stop Putin – Stop War". Oamenii, care s-au adunat initial in Piata Universitatii, au purtat steaguri ale Ucrainei si au afisat…

- Vladimir Putin a anunțat ca va lua sancțiuni drastice pentru rușii care sunt impotriva razboiului din Ucraina. Dupa ce liderul de la Kremlin a interzis Instagramul, pe fondul invaziei brutale a Ucrainei de catre Rusia, acum el a decis sa puna presiune și pe cetațenii ruși care scriu mesaje impotriva…

- Jurnalista rusa care a protestat in direct impotriva razboiului in Ucraina a fost eliberata dupa 14 ore de interogatoriu Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a protestat luni seara in direct impotriva razboiului declansat de Kremlin in Ucraina in timpul difuzarii celui mai urmarit buletin de stiri…

- Proteste de amploare impotriva razboiului din Ucraina au avut loc in intreaga lume, inclusiv in Rusia. Potrivit portalului independent OVD-INFO, ieri aproape 5 000 de persoane au fost arestate in timpul manifestațiilor desfașurate in 69 de orașe din Federația Rusa.

- Activista și artista Ylena Osipova a participat miercuri, 2 martie, la protestele organizate in Rusia impotriva razboiului declanșat de președintele rus Vladimir Putin in Ucraina. Yelena Osipova, a supraviețuit asediului Leningradului din anii ’40. Forțele de ordine, doi barbați mascați, au mers la…

