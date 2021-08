Stiri pe aceeasi tema

- Inundațiile catastrofale au adus durere imensa in sufletul germanilor, in condițiile in care au fost nevoiți sa iși paraseasca in cel mai scurt timp locuințele, din cauza viiturii. Se pare ca romanii nu au fost atat de sensibili la tot ce se intampla, ba chiar au considerat catastrofele ocazia perfecta…

- Poliția federala a fost solicitata de 13 ori, in weekend, in zonele devastate de furtuna, unde au fost semnalate mai multe cazuri de furt. De vineri, 16 iulie, hoții și-au facut apariția in zonele grav afectate de calamitate. Potrivit autoritaților, este vorba de romani și de bulgari. „Ambasadorii”…

- Directorul unei societati care apartine Primariei comunei Bilteni este acuzat de fosta sa iubita ca i-a furat bijuteriile din aur, in valoare de 10.000 de lei, in timp ce se afla internata in spital, tanara fiind insarcinata. Contactat de reporterul „Adevarul”, cel acuzat a refuzat sa comenteze.

- Cinci șoferi romani de camion au fost arestati in Spania pentru ca ar fi furat colete in valoare de peste 130 de mii de euro de la o cunoscuta companie de vanzari online.Potrivit politiei, ei inșiși transportau incarcaturile din care furau.

- Actuala opoziție, PSD, a suferit de-a lungul anilor modificari importante. Fie ca vorbim de liderii partidului, sau chiar de ideologie, PSD a reușit sa se reinventeze. Suntem la 31 de ani de la primul exercițiu democratic. PSD, partidul inventat de Ion Iliescu, are o alta imagine, dar și alți lideri.…

- Cristi Borcea este, cu siguranța, cel mai controversat om de afaceri din Romania. Mariajul lui cu Alina Vidican a fost unul tumultos, presarat cu certuri și scandaluri. Cum s-a razbunat fostul acționar de la Dinamo pe fosta lui soție. E șocant ce a putut sa ii faca. Cum s-a razbunat Cristi Borcea pe…