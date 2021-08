Stiri pe aceeasi tema

- Concediu cu ceva emoții pentru un fost ministru al Transporturilor. A fost necesara intervenția medicilor constanțeni. Aflat in vacanța pe litoralul autohton, Ovidiu Silaghi ar fi ajuns la spitalul județean de urgența din Constanța. Totul, dupa ce s-ar fi inecat cu o bucata de usturoi, titreaza joi,…

- Oana Lis a comis-o din nou, de data aceasta pe strada! Soția lui Viorel Lis nu s-a mai putut abține și a facut un gest rușinos in vazul tuturor! Chiar și așa, blondina a recunoscut ca nu este deloc o persoana rușinoasa și ca un asemenea incident i se poate intampla oricui. Iata ce a facut, de fapt,…

- Gabriela Bancila, director meteorologie operaționala la ANM, spune ca vorbim despre fenomenele determinate de acțiunea unui ciclon care este activ deasupra bazinului central al Marii Negre.„In urmatoarele 24 de ore se va apropia de spațiul geografic al țarii noastre și prin urmare, sistemele noroase…

- Un exercitiu comun de politie aeriana a fost executat, vineri, de fortele aeriene romane, germane si britanice in zona litoralului romanesc al Marii Negre. Potrivit MApN, in executarea acestui exercitiu a fost inclusa si interceptarea unei aeronave "tinta", reprezentata de un avion de transport C -…

- O explozie urmata de un incendiu a avut loc vineri, in jurul orei 12:20, la Navodari, la Rafinariei Petromidia deținuta de compania Rompetrol. In urma incidentului, trei persoane au fost ranite. Momentul exploziei a fost surprins de o persoana aflata pe malul Marii Negre, aceasta filmand chiar cand…

- Ce se intampla daca pui faina pe chiuveta și apoi freci bine cu un burete sau o laveta? Un roman care a incercat asta nici nu a crezut ca va vedea o astfel de schimbare. La ce ajuta daca faci asta? Cu siguranța o sa devina un obicei. Te ajuta sa scapi de cheltuiala. Truc […] The post A pus 3 linguri…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj: Știați ca❓ Transilvania este conectata acum prin zboruri directe ✈ spre cele mai solicitate destinații de pe litoralul Marii Negre: Burgas și Constanța? Daca ești in

- Cooperare navala romano americana in Marea Neagra.Fregata Marasesti a executat miercuri, 23 iunie, in apele internationale ale Marii Negre, un exercitiu militar de antrenament, in comun cu distrugatorul american "USS Laboon" DDG 58 , care a efectuat, in perioada 18 20 iunie, o escala in portul Constanta,…