Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin urmeaza sa asiste saptamana aceasta la casatoria ministrului austriac de Externe, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza The Associated Press, conform news.roPutin, care efectueaza sambata o vizita la Berlin, unde se intalneste cu Angela Merkel, va face o escala…

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel ar putea adopta o pozitie comuna fata de noile masuri economice impuse de președintele american Donald Trump, scrie The New York Times. „Atat Rusia, cat și Germania sunt afectate de noile taxe pe aluminiu și oțel, și ambele se tem de…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni sambata cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, pentru a discuta despre conflictele din Siria si din Ucraina. Potrivit anuntului facut ieri de guvernul de la Berlin, cei doi lideri se vor intalni la ora locala 18 la castelul Meseberg, o resedinta guvernamentala…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza sambata o vizita in Germania, unde se intalneste cu cancelarul Angela Merkel pentru a discuta despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni Guvernul german, relateaza AFP.Cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca la ora 16.00 GMT (19.00,…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa sambata in Germania pentru a se intalni cu cancelarul Angela Merkel in vederea unor discutii despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni guvernul german, citat de AFP. Cei doi lideri sunt asteptati sa se intalneasca in jurul orei 16:00 GMT (18:00…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a intalnit marti, la Berlin, cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, iar unul dintre subiectele-cheie de pe agenda discutiilor a fost situatia din Orientul Mijlociu, in special intoarcerea refugiatilor in Siria, potrivit dpa. Intrevederea a fost stabilita saptamana…

- In Rusia, la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale de fotbal intenționeaza sa ajunga șefi din diferite state. Președintele rus Vladimir Putin miercuri, 13 iunie va avea o parte din intalniri cu liderii straini, a anunțat secretarul de presa al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Președintele continua sa…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni miercuri cu Kim Yong Nam, presedintele prezidiului Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, a anuntat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass.