Persoanele fara adapost care sunt beneficiare ale așezamantului de pe strada Constantin Brancoveanu nr. 50 primesc sambata hrana calda, o masa foarte necesara care lipsea. Proiectul celor de la Rotary Cetate Timișoara este deja in al doilea an de desfașurare. Președintele organizației, Eleodor Coptil, vede acest proiect ca pe o misiune de ajutorare in spiritul […] Articolul Gest nobil pentru oamenii strazii din Timișoara. Rotary Cetate ofera o masa calda in fiecare sambata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .