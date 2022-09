Stiri pe aceeasi tema

- Imagini emoționante de la Londra. Mii de oameni s-au adunat in fața Palatului Buckingham pentru a-i aduce omagii reginei celui mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii. Mulțimile adunate la Palatul Buckingham și la Castelul Windsor au izbucnit in lacrimi cand s-a anunțat moartea reginei.

- Marea Britanie a decretat 10 zile de doliu national dupa moartea Reginei Elisabeta a II-a. Potrivit Sky News, doliul national va dura pana la inmormantare. Tronul britanic trece legal printului Charles. Acesta are 74 de ani. Se subliniaza ca pe site-ul Palatului Buckingham, Charles a fost numit deja…

- Un dublu curcubeu a aparut deasupra Palatului Buckingham din Londra, joi, cu puțin timp inainte de a fi anunțata moartea Reginei Elisabeta a II-a, suveranul care a domnit timp de 70 de ani. Charles este noul Rege al Marii Britanii, relateaza people.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Vestea ca Regina Elisabeta a II-a s-a stins din viața a adus multa tristețe in Marea Britanie și nu numai. Mii de oameni s-au adunat in fața Palatului Buckingham din Londra, relateaza Reuters. Oamenii inlacrimați au „God Save the Queen”, dupa ce s-a aflat ca Regina Elisabeta a murit. Imagini cu mulțimea…

- Un dublu curcubeu a aparut deasupra Palatului Buckingham din Londra, joi, cu puțin timp inainte de a fi anunțata moartea Reginei Elisabeta a II-a, suveranul care a domnit timp de 70 de ani. Charles este noul Rege al Marii Britanii.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția.Știrea a fost anunțata de CNN. „Regina a murit in pace la Balmoral, astazi dupa-amiaza. Regele (Charles) și regina consoarta vor ramane la Balmoral in aceasta seara și se vor…

- Sute de oameni s-au adunat in fața Palatului Buckingham din Londra și la castelul Balmoral, in Scoția, unde așteapta vești despre starea de sanatate a Reginei Elisabeta a II-a, scrie BBC . Suverana a fost pusa sub supraveghere medicala, joi, iar copiii și nepoții sai au fost convocați la Balmoral, unde…

