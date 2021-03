Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat marți ca la acest moment sunt in discuție mai multe masuri de restricție pentru București. Deși in Capitala rata de infectare a depașit pragul de 6 la mia de locuitori, Bucureștiului inca nu e in carantina. Cum explica oficialul ca alte orașe au fost carantinate…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, anunta ca, indiferent de restrictiile care vor fi impuse in noaptea de Inviere, el va merge la biserica. Liderul PSD afirma ca nu instiga alte persoane sa procedeze la fel, insa el isi asuma incusiv eventuale sanctiuni. "Ce facem de sarbatorile pascale? Nu…

- La nivelul Municipiului București, rata de incidența cumulata calculata la 14 zile, in data de 21.03.2021, era de 5,33 la 1000 de locuitori. Autoritațile locale au precizat anterior ca nu se vor propune noi masuri de restricție, ci doar prelungirea celor care sunt deja in vigoare și care expira duminica,…

- Numarul cazurilor de COVID-19 creste de la o zi la alta. Opt judete si Capitala sunt deja in scenariul rosu. Oficialii exclud varianta unui lockdown, insa s-ar putea impune noi restrictii precum inchiderea mall-urilor. In weekend dupa ora 18.00 s-ar putea iesi din casa doar cu declaratie pe proprie…

- Liderul UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor afirma ca este necesar un inventar al sporurilor si ca acestea nu vor fi eliminate in 2021. El il contrazice in acest fel pe premierul Florin Cițu, care anunța ca aceste sporuri trebuie eliminate in 2021. Florin Cițu: „Am spus de fiecare data, in ultimii…

- Volumul de locuințe a caror construcție a fost terminata in Capitala, acum apartamente de vanzare in București , in primele noua luni din 2020, depașește cu aproape 10% numarul locuințelor livrate in intregul an 2019, cand a fost stabilit un record abosolut al ultimelor trei decenii, conform Institutului…

- Compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox a fost desemnata sa administreze proiectul de birouri Floreasca Park situat in zona Floreasca – Barbu Vacarescu din nordul Bucureștiului, cel mai mare hub de afaceri din Capitala. Cushman & Wakefield Echinox va avea atributii ȋn gestionarea…

- Sistemul de taxare electronica in transportul public din Chișinau va fi implementat prin intermediul unui proiect-pilot pentru o perioada de șase luni. In acest scop, municipalitatea a semnat doua memorandumuri cu doua companii financiare. Astfel, se prevede instalarea in troleibuze și autobuze a echipamentului…