Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost arestata marți într-un mic oraș din nordul Texasului, dupa ce poliția a descoperit ca și-a forțat fiica de 11 ani sa locuiasca cu cadavrul tatalui ei timp de mai multe saptamâni, a informat presa locala saptamâna aceasta, relateaza AFP.Susan Que Smith a fost arestata…

- O femeie de 29 de ani din Constanta este cercetata dupa ce isi loveste fetita in varsta de doi ani si o ameninta ca o omoara. Politistii au emis un ordin de protectie impotriva femeii, potrivit news.ro. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis, sambata seara, ca in urma aparitiei…

- O nenorocire imensa a avut loc pe centura Buzaului, acolo unde un accident tragic a curmat viața a doua persoane nevinovate. Totul s-a intamplat atunci cand tatal iși conducea fiica la aeroportul Otpeni, de acolo de unde ar fi trebuit sa ia avionul care o ducea in Anglia. Din pacate, niciunul dintre…

- Numarul de medici DSP pe fluxul de intrare in țara prin Aeroportul Otopeni a fost dublat pentru a reduce aglomerația formata pentru verificarea green-pass-ului, informeaza, vineri, reprezentanții Aeroportului Henri Coanda. Traficul pe Aeroportul Henri Coanda de deruleaza normal, vineri, insa la orele…

- Un barbat din judetul Arges a fost arestat preventiv, sub acuzatiile de viol si rele tratamente aplicate minorului, el fiind suspectat ca si-a batut si violat fiica in varsta de 15 ani. Mama tinerei este cea care l-a reclamat pe agresor la politie, anunța news.ro. Potrivit datelor furnizate…

- Posibil suicid investigat de polițiștii din Alba Iulia. La data de 30.11.2021, in jurul orei 07,45, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca o persoana a cazut de la inalțime, pe terasa unui hotel din Alba Iulia. Din primele cercetari efectuate de polițiștii…

- La data de 25 noiembrie 2021, in jurul orei 14,00, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata cu privire la faptul ca in incinta unei fabrici dezafectate, din municipiu, a fost gasit un cadavru uman. Echipa de cercetare deplasata la fața locului a constatat ca acesta se afla langa un arbore, in stare…