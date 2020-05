Stiri pe aceeasi tema

- Cele 20 de camioane cu ajutor umanitar oferit de Romania pentru Republica Moldova, in contextul luptei impotriva COVID-19, au ajuns la Chisinau, in dupa-amiaza zilei de joi, 7 mai. Guvernul de la Chisinau nu a acceptat ca prezentarea ajutorului umanitar sa se desfasoare in cetrul Capitalei, in Piata…

- Premierul Ion Chicu a mulțumit Guvernului roman pentru ajutorul umanitar acordat Republicii Moldova in lupta cu COVID-19."Salutam aici la Chișinau acest convoi pe cat de mare pe atat de frumos. Mulțumim din inima poporului roman pentru acest efort frațesc.

- Convoiul a ajuns joi dimineata la punctul de trecere a frontierei Leușeni, de unde, dupa salutul de intampinare a delegației romane, si-a continuat drumul spre Chișinau. Din imaginile postate pe Facebook se poate vedea cum convoiul romanesc a fost intampinat de unioniști cu drapele la vama. Citeste…

- Partidul Unitatii Nationale (PUN) cere Guvernului Chicu sa permita ca ajutorul umanitar oferit de Romania sa fie prezentat in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau. Formatiunea considera „inadmisibila sabotarea continua a ajutorului umanitar acordat neconditionat de catre Romania cetatenilor Republicii…

- Liderul PDM, ex-premierul Pavel Filip, formatiunea caruia se afla la guvernare alaturi de Socialisti, este indignat de decizia Guvernului Chicu de a nu permite ca ajutorul umanitar oferit Republicii Moldova de Romania, sa fie prezentat in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau.

- Peste 100 de cetateni ai Republicii Moldova, printre care si deputatii Inga Grigoriu, Alexandru Slusari si Liviu Vovc, au semnat o petitie online miercuri, 6 mai, prin care cer ca ajutorul umanitar oferit de Romania pentru Republica Moldova, valoarea caruia este de circa 16 milioane de lei romanesti,…

