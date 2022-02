Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție diplomatica majora, președintele chinez Xi Jinping i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin sa negocieze cu Ucraina, fara a oferi nicio indicație clara privind susținerea razboiului in desfașurare inceput de Moscova, relateaza Politico . „Situația din estul Ucrainei a suferit schimbari…

- China "intelege preocuparile" Rusiei in materie de securitate, a declarat joi ministrul chinez de externe, Wang Yi, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau rus Serghei Lavrov, la cateva ore dupa debutul operatiunilor militare ruse din Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai…

- Jana Cernochova, ministrul ceh al apararii, a anunțat, marți, ca trupe ale armatei ar putea fi desfașurate in cadrul unei unitați NATO in Slovacia sau in Romania, relateaza seznamzpravy.cz, citat de HotNews.ro . „O opțiune este Romania, a doua este Slovacia. Cred ca ne dam seama care este mai aproape…

- Presedintii Statelor Unite si Rusiei, Joseph Biden si Vladimir Putin, au acceptat, in principiu, ideea propusa de omologul lor din Franta, Emmanuel Macron, privind organizarea unui summit pe tema securitatii si stabilitatii Europei, anunta Palatul Elysee. „Presedintele Republicii a vorbit cu presedintele…

- Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, susține ca Ucraina are tot dreptul sa iși apere integritatea teritoriala și cere o soluție diplomatica pentru rezolvarea crizei. Poziția Chinei este o lovitura grea pentru Rusia și Vladimir Putin, care așteptau un sprijin venit de la Beijing. Fii la…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, l-a criticat dur pe președintele Franței, Emmanuel Macron, dupa vizita acestuia la Kiev și Moscova din aceasta saptamana. Kuleba este de parere ca Macron a venit la Moscova și Kiev cu „opinii nu cu propuneri” și a reiterat ca in ciuda angajamentului fața…

- Ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii a început, miercuri, la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis și membrii CSAT vor discuta despre situatia de securitate de pe Flancul Estic al NATO în contextul tensiunilor tot mai mari privind o posibila invadare a Ucrainei de catre…