Stiri pe aceeasi tema

- „Incercarea de mușamalizare care vedem ca se construiește ușor in fiecare zi nu trebuie sa ramana așa. Vom pastra o presiune constanta pe clarificarea responsabilitaților și pe faptul ca Liviu Dragnea a decis sa-i gazeze pe romani in incercarea de a transforma Romania intr-un stat autoritar. Purtam…

- Deputații USR au venit luni, la prima ședința de plen a acestei sesiunii, cu maști chirurgicale, in semn de solidaritate fața de romanii care au fost "gazați și batuți" la protestul din 10 august.

- Deputatii USR au intrat, luni, in sala de plen purtand masti chirurgicale, in semn de ”solidaritate cu zecile de mii de romani care au fost gazati si batuti in 10 august de catre PSD la ordinul lui Liviu Dragnea”.

- Deputații USR au intrat, luni, in sala de plen purtand maști chirurgicale, in semn de ”solidaritate cu zecile de mii de romani care au fost gazați și batuți in 10 august de catre PSD la ordinul lui Liviu Dragnea”, scrie Mediafax.”Gestul nostru e un gest firesc de solidaritate cu zecile de…

- La sedinta de ieri a Consiliului Local al municipiului Constanta au venit si oficiali ai SSC Farul, si suporteri constanteni, in jur de zece persoane, punctul de interes fiind stadionul "Farulldquo;. Fostul lider al fanilor, Sorin Mihailescu, a luat cuvantul si a solicitat ca, dupa ce arena va ajunge…

- Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a trimis, miercuri, comisiei de specialitate un proiect de modificare a Regulamentului forului legislativ initiat de catre deputatul PSD Eugen Nicolicea, ca urmare a protestului organizat pe holul Parlamentului de cativa cetateni, invitati de grupul senatorial…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a trimis, miercuri, comisiei de specialitate un proiect de modificare a Regulamentului forului legislativ initiat de catre deputatul PSD Eugen Nicolicea, ca urmare a protestului organizat pe holul Parlamentului de cativa cetateni, invitati de grupul senatorial…

- PSD, restricții la ședința de partid. Un protestatar care a venit la ușa grupului parlamentar PSD a fost inlaturat de Serviciul de Paza și Protecție al Camerei Deputaților. Tanarul a venit sa ii ceara lui Liviu Dragnea, proaspat condamnat in dosarul angajarilor fictive, sa demisioneze din funcția de…