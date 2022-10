Gest incredibil, de ziua sa de naștere! Ștefan Banica Jr. și-a facut apariția la o ceremonie funerara, omagiu impresionant adus unui bun prieten trecut in neființa. In ziua in care a implinit 55 de ani, artistul s-a rupt la valul de urari aniversare, mesaje care, fața de alți ani, nu l-au copleșit. Și asta dintr-un motiv serios, unul chiar tragic, pierderea unui vechi camarad, omul de afaceri Șerban Berger, care a fost condus de ziua sa pe ultimul drum. Deși nimeni nu se aștepta sa-l vada la Cimitirul Catolic, artistul fiind scuzat de aniversarea sa, Ștefan Banica și-a facut apariția totuși la…