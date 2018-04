Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a avut o relație foarte apropiata cu mama ei, Ionela Prodan, care s-a stins din viața in urma cu cateva zile. Vedeta a stat langa parintele ei și a ingrinjit-o pana in ultima clipa ca pe un copil. Deși era singura in țara, soțul fiind plecat in Emiratele Arabe, acolo unde antreneaza,…

- Intrebata despre unul dintre sfaturile pe care le-a primit de la mama ei, Anamaria Prodan a facut marturii emoționante. Mai mult, impresara a vorbit despre cum a a incercat sa o convinga pe Ionela Prodan sa se mute in Statele Unite ale Americii, dar și care a fost refuzul de care s-a izbit și ea, […]…

- In ultima perioada a vieții sale, Ionela Prodan a fost ingrijita, in permanența, de catre Anamaria Prodan. Fiica artistei i-a fost alaturi, zi și noapte, și s-a asigurat ca mama ei nu va afla despre adevaratele probleme de sanatate cu care se confrunta. Anamaria Prodan ii spunea, mereu, ființei care…

- Durere mare in familia Reghecampf! Socrul Anamariei Prodan s-a stins la varsta de 69 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. La auzul veștii ca tatal sau a murit, Laurențiu Reghecampf, care se afla in Abu Dhabi, s-a urcat in primul zbor catre Romania. Anamaria Prodan a anunțat cand și unde va avea…

- Un jurnalist din Arad care a ajuns zilele trecute la spital a avut surpriza sa constate ca toata lumea ii purta o grija exagerata, dupa ce a inmanat medicilor cardul de sanatate. Inițial foarte mirat, ziaristul a constatat ca pe cardul sau de sanatate scrie Dancila, in loc de Danila, cum ar fi fost…