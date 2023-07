Gest incredibil al unei femei din Buzău. Curaj sau inconștiență? VIDEO Intalnirea riscanta a avul loc zilele trecute, in satul Plavațu, comuna buzoiana Manzalești. Nu se facuse cinci dupa-amiaza cand Genica Șenchiu s-a trezit cu ursul foarte aproape de casa. Animalul intrase printr-o spartura facuta chiar de el in gardul metalic și incerca sa prinda caprele care se aflau la pascut in gradina.Deși a observat ca salbaticiunea este foarte mare, de cateva sute de kilograme, Genica Șenchiu a decis s-o alunge, urland catre ea. Inainte sa porneasca spre urs, femeia l-a eliberat pe Ursulica din lanț, cainele luandu-și imediat rolul de pazitor al gospodariei. Intreaga scena… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

