Gest inconștient pe Transfăgărășan. Ce a pățit un șofer care a chemat un urs să vină spre el (VIDEO) Gest inconștient al unui șofer. Barbatul a fost la un pas sa fie atacat de un urs pe care l-a indemnat sa vina la el. Imaginile au fost filmate pe Transfagarașan. Șoferul a vazut cei trei urși care erau pe drum și a oprit. A inceput sa il cheme pe unul dintre ei: „Hai sus! Hai, mai, frumosule, hai sus!”. La un moment dat, ursul chemat s-a ridicat pe portiera mașinii. Șoferul s-a speriat și a plecat imediat. Daca ati fost martorii unui eveniment care ar putea deveni o stire puteti lua legatura cu noi pe WhatsApp, la numarul 0771.100.304. Va rugam sa precizati numele si locul din care transmiteti… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

