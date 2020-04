Selecționerul spaniol Luis Enrique, in varsta de 50 de ani, a cerut ca salariul lui sa fie redus cu 25 la suta in 2020. Unii jucatori sau antrenori refuza micșorarea salariilor, chiar și in aceasta perioada de criza provocata de pandemie. Luis Enrique este exact opusul acestora. Selecționerul spaniol, care va implini 50 de ani pe 8 mai, a cerut el federației sa primeasca mai puțini bani in 2020. A renunțat la 25 la suta, insemnand 375.000 de euro. ...