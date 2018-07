Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Consiliului Județean a fost gasit mort in biroul sau. Descoperirea macabra a fost facuta de femeia de serviciu care venise sa faca curațenie. Inginerul in varsta de 52 de ani lucra in Consiliul Judetean din toamna anului trecut. Barbatul nu era cunoscut ca suferind de vreo boala care…

- Un angajat al Teatrului National din Craiova a murit la serviciu, in dupa-amiaza zilei de joi, 7 iunie, inaintea sedintei solemne a Consiliului Local Craiova organizate in Sala “Amza Pellea” a Teatrului National “Marin Sorescu” din Craiova, județul Dolj. “Un angajat al Teatrului National din Craiova,…

- Bogdan Ciochina este un tanar a carui viata a fost foarte dura inca de cand a facut cunostinta cu lumea. Bogdan se lupta cu mai multe afectiuni ale creierului, insa a reusit sa izbandeasca in ciuda atitudinii nemiloase a unor ...

- Barbatul a reușit sa genereze criptomoneda Monero la serviciu, insa nu s-a asigurat și a fost descoperit de catre un specialist in cibernetica. Invinuitul este angajat al Institutului de la Magurele. El si-ar fi adus de acasa un echipament special pentru a produce criptomonede pe care l-a conectat la…

- Ce faci atunci cand nu esti multumit de salariul de la locul de munca? E simplu, aduci un PC de acasa si te folosesti de el pentru a mina criptomonede. Exact asta a facut un barbat angajat al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara de la Magurele. Acesta a consumat…

- Ce faci atunci cand nu esti multumit de salariul de la locul de munca? E simplu, aduci un PC de acasa si te folosesti de el pentru a mina criptomonede. Exact asta a facut un barbat angajat al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara de la Magurele. Acesta a consumat…

- Separat de contractul cu firma privata care asigura forta de lucru contra a 75.000 de lei pe luna, muzeul a platit peste 25.000 de lei lunar pentru materialele de curatenie, mopuri, maturi si tot ce mai era nevoie pentru activitatea femeilor de serviciu.

- Separat de contractul cu firma privata care asigura forta de lucru contra a 75.000 de lei pe luna, muzeul a platit peste 25.000 de lei lunar pentru materialele de curatenie, mopuri, maturi si tot ce mai era nevoie pentru activitatea femeilor de serviciu.