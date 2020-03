Gest impresionant! Cristiano Ronaldo isi transforma lantul de hoteluri in spitale pentru a-i ajuta pe bolnavii de coronavirus! Mesajul emotionant al starului

Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo anunta ca isi va transforma hotelurile din Portugalia in spitale pentru a ajuta la lupta impotriva pandemiei. Hotelurile CR7 vor deveni spitale care pot fi utilizate gratuit, transmite Marca . Asta pentru ca fotbalistul de la Juventus va plati salariile personalului medical. In urma…

- Cristiano Ronaldo nu a ramas indiferent in ceea ce privește pandemia de coronavirus. Celebrul fotbalist a luat o decizie importanta: iși va transforma hotelurile in spitale. Totul pentru a-i ajuta pe bolnavii diagnosticați cu virusul ucigaș din China sa se vindece.

- Cristiano Ronaldo, aflat in Madeira, acolo unde are grija de mama sa, care a suferit un atac cerebral, și unde se ferește de pandemia de coronavirus, a luat o decizie importanta in lupta cu coronavirusul. Potrivit Marca, atacantul portughez al lui Juventus a decis ca hotelurile sale sa fie transformate…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, 35 de ani, starul echipei italiene Juventus Torino a dorit sa trimita un mesaj de solidaritate tuturor persoanelor care se confrunta cu pandemia de coronavirus. De cateva zile, Cristiano Ronaldo se afa in carantina in Madeira (Portugalia), dupa ce unul dintre…

- Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj de solidaritate pentru toti cei afectati de coronavirus. Portughezul spune ca este important sa respectam toate indicatiile expertilor în acest context al pandemiei și a laudat medicii "care îsi pun propria viata în pericol".Aflat…

- Vedeta lui Juventus Torino, fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, se afla in carantina in casa sa de pe insula Madeira, in Portugalia. Atacantul "Batranei Doamne" nu a revenit in Italia, dupa ce coechipierul sau Daniele Rugani a fost diagnosticat cu coronavirus.

- Cristiano Ronaldo ramane in carantina in locuința sa din Madeira, dupa ce colegul sau din echipa Juventus, Daniele Rugani, a fost testat pozitiv cu coronavirus, scrie Antena 3. Fotbalistul portughez...

- Starul celor de la Juventus s-a intors acasa, la Madeira, pentru a fi alaturi de mama lui care, de curand, a suferit un atac de cord. In Portugalia, CR7 a aflat ca trebuie sa stea izolat in urmatoarele 14 zile.