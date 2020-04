Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem toți o mare familie aici și in fiecare seara ne rugam impreuna cu pacientele sa depașim cu bine acest moment". Este declarația inecata in lacrimi a unui medic de la Maternitatea Bega din Timișoara.

- Primarul Nicolae Robu a declarat ca Timișora dispune de capacitatea necesara pentru ca sistemul medical sa nu cedeze, in eventualitatea nedorita a unei explozii de cazuri de infectari cu coronavirus. The post Clinica de Dermatologie din Timișoara și Sala Olimpia, spații pentru pacienții cu coronavirus,…

- O doctorița de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara a primit ieri vestea ca are coronavirus. Femeia se afla in izolare la domiciliu inca de vineri, cand a inceput sa se simta rau. Ea a fost transportata la Spitalul de Boli Infecțioase, iar la Institutul de ... The post Medic de la Institutul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 23 la București,…

- La Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș" Timișoara, marti la amiaza, mai erau internate 36 de persoane infectate... The post Numarul pacientilor cu coronavirus vindecati la Timisoara a ajuns la 15 appeared first on Renasterea banateana .

- La Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș ieri a fost o seara de foc. Au fost internate confirmate nu mai puțin de 12 cazuri, pacienți din Timiș și Hunedoara, dar și o femeie din Vaslui, aflata in carantina la Arad. Potrivit celor mai recente date, de la inceputul ... The post Cel mai recent bilanț…

- Oficial, bilantul pacientilor infectati cu covoid-19 a ajuns la 36! Barbatul de la spitalul Gerota, diagnosticat cu coronavirus, are dosar penal pe numele lui, iar aeoportul din Timisoara face concedieri!

- Autoritațile au confirmat prezența a doua noi cazuri confirmate de coronavirus. Unul dintre ele este cel al unei femei din Timișoara, de 38 de ani, care a calatorit in zona Bergamo in 17 februarie. The post Doua noi cazuri de coronavirus. Unul dintre bolnavi este din Timișoara appeared first on Renasterea…