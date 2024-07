Gest impresionant al lui David Popovici la finalul cursei de 100 metri liber

Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de bronz la 100 m liber, miercuri seara, la Jocurile Olimpice de la Paris, intr-o finala in care chinezul Zhanle Pan a castigat aurul cu un nou record mondial. Romania are doua medalii pana acum, ambele obtinute de David Popovici! The post Bravo, David!…

- Rolul fundamental al parinților in pregatirea unui campion este relevat de Mihai Popovici, tatal lui David Popovici, intr-un interviu unic acordat anul trecut pentru revista Sport in Romania.„Daca ma gandesc acum, primele condiții pe care le-am creat au fost in momentul in care am decis ca nu va exista…

- David Popovici (19 ani) e CAMPION OLIMPIC! Romanul a caștigat proba de 200 m liber și a cucerit medalia de AUR la JO de la Paris! Inotatorul roman a oprit cronomentrul la 1:44:72, la doar doua sutimi in fața britanicului Matthew Richards! Popovici a inotat formidabil pe ultima lungime de bazin, a recuperat…

- David Popovici a facut declarații dupa ce a caștigat, luni seara, medalia de aur la proba de 200 metri liber de la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.„E un vis implinit. Ma bucur foarte tare. Sper sa nu incep sa plang. Ma bucur ca acum cinci minute am scris istorie", a declarat Popovici la finalul cursei…

- Inotatorul roman David Popovici (19 ani) a devenit, luni seara, noul campion olimpic in proba de 200 m liber, dupa o cursa fabuloasa. Tanarul sportiv a incheiat cursa fulminant și a reușit sa intre in posesia medaliei de aur. Timpul cu care sportiviul a obținut medalia a fost de 1:44:72, la o diferența…

- David Popovici (19 ani) a intrat, duminica, 28 iulie 2024, pentru prima oara in bazin la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, pentru a concura oficial. Starul natației din Romania a luat startul in seriile probei de 200 de metri liber. Popovici a facut o cursa incredibila si a incheiat pe primul loc…

- Inotatorul roman David Popovici a debutat duminica la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 in proba de 200 de metri. Romanul s-a calificat fara emoții in semifinala ce se va disputa duminica seara.