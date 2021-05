Gest extrem. Un tânăr și-a dat foc din cauza unei datorii pe care n-a putut să o achite Tanarul are 27 de ani, este din Vișeul de Sus, iar in noaptea de duminica spre luni, s-a autoincendiat. Barbatul era cuprins de disperare din cauza unei datorii de 5000 de euro pe care nu reușea sa o achite. Mama lui a alertat polițiștii și pompierii. Chinuit de gandul ca nu iși poate achita datoria, […] The post Gest extrem. Un tanar și-a dat foc din cauza unei datorii pe care n-a putut sa o achite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

