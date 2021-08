Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Districtul Columbia a anuntat luni ca inca doi ofiteri de politie care au raspuns la asaltul din 6 ianuarie de la Capitoliu au murit prin sinucidere, ceea ce ridica la patru numarul de sinucideri cunoscute inregistrate in randul agentilor care pazeau cladirea Congresului in ziua respectiva,…

- Patru persoane au fost ranite și au primit ingrijiri medicale la spital și alte patru au ajuns la Poliție pentru a da declarații dupa un scandal izbucnit pe plaja din Eforie Nord intre un grup de turiști și salvamari. Scandalul de pe plaja din Eforie a izbucnit intre salvamari și un grup de turiști…

- Un bucureștean a aruncat numeroase gunoaie pe un trotuar de pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 din București. Polițiștii locali il vor amenda, iar primaria sectorului va inmulți acțiunile impotriva pe...

- Politistii de la Sectia 1 din Capitala au observat luni ca un sofer s-a apropiat de alta masina, in care a aruncat un plic cu peste 300.000 de euro, dupa care a fugit. „In data de 28 iunie 2021, politisti din cadrul Sectiei 1, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au observat cum un conducator...…

- Politistii din Bucuresti au demarat o ancheta, dupa ce soferul unei masini a aruncat un plic cu bani in interiorul altei masini, fiind vazut de un echipaj de Politie aflat in patrulare. In masina a fost gasita suma de 300.000 de euro si aproximativ 45.000 dolari. Ambele persoane au fost identificate.…

- Tirurile care ies din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse formeaza, joi dimineata, cozi de aproximativ zece kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti – Giurgiu si au de asteptat 140 de minute la controlul de frontiera. “In ultimele 24 de ore s-a prezentat un numar…

- 173.000 de euro lunar, respectiv 2.076.000 euro anual achita Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru chiria și mentenanța unui singur sediu, in care iși are principalele birouri. Este vorba de Victoria Office, Intrarea str. Menuetului, nr. 7, din Sector 1, București. „Cladirea este noua…

- Un barbat in varsta de 40 de ani a murit, luni, intr-un autobuz din București. Polițiștii au deschis un dosar penal de moarte suspecta. Barbatului i s-ar fi facut rau in autobuz, in apropiere de Piața Delfinului. La fața locului a fost chemata o ambulanța cu paramedici, insa barbatul nu a mai putut…