- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut sambata, 9 mai a.c., o declarație de presa, la finalul vizitei la Unitatea de suport medical COVID-19 din Targu Mureș unde a participat alaturi de prim-ministrul Romaniei, Ludovic ORBAN și ministrul Sanatații, Nelu TATARU. Va prezentam in continuare…

- Seful Sectiei ATI a Spitalului Clinic Judetean (SCJ) Mures, dr. Lucian Baila, a acuzat conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures ca ar fi refuzat sa preia cativa pacienti suspecti de infectare cu noul coronavirus. si ca nu ar fi reactionat la apelul de a trimite in sprijin…

- Pana luni, 27 aprilie, in județul Mureș 34 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, din cele 407 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Sursa articolului: La Mureș MOR TINERI. Care este media de varsta a deceselor cauzate de COVID19 Credit autor: Diana…

- In perioada starii de urgența, care a fost instaurata in Romania incepand cu 16 martie 2020 și prelungita pe 14 aprilie, peste 90% din zborurile comerciale au fost suspendate prin decrete militare Sursa articolului: De vineri, putem zbura de la Targu Mureș la Budapesta. Prețul te lasa masca! Credit…

- Ca urmare a instituirii starii de urgența cauzata de raspandirea noului coronavirus Covid-19, membrii Filarmonicii de Stat din Tirgu Mureș sunt nevoiți sa stea acasa. Acest lucru nu i-a impiedicat sa ofere melomanilor momente de bucurie. Primul asemenea moment artistic, denumit “muzica din carantina”,…

- Un barbat de 36 de ani, din Targu Mures, care era internat in spital dupa ce a fost confirmat cu coronavirus, este cercetat penal dupa ce a plecat, marti, din unitatea sanitara si s-a plimbat cu masina impreuna cu fratele sau. “Astazi, in jurul orei 12.00, am fost sesizati de catre reprezentantii unei…

- Incepand de astazi, 14 aprilie, la Centrul medical GALENUS din Targu Mureș se fac recoltari pentru identificarea COVID 19, in intervalul orar 10-12 Sursa articolului: La un centru medical din Targu Mureș se fac recoltari pentru identificarea COVID 19. Vezi prețurile Credit autor: Diana Panca. Source

- Asistente medicale din Targu Mures infectate cu SARS-CoV-2 Foto: Arhiva. Doua asistente medicale de la Clinica de Boli Infecțioase din Tîrgu Mureș au fost confirmate cu COVID-19 și se afla internate în spital. DSP Mureș a demarat testarea celorlalte cadre medicale,…