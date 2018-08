Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Spitalului Universitar de Urgența București au renunțat la voucherele de vacanța in favoarea sporurilor deoarece, daca ar fi profitat de ambele privilegii, instituția ar fi ramas fara bani pentru medicamente, au spus, pentru MEDIAFAX, reprezentanții unitații spitalicești.„Eu mi-am…

- Școala și autoritațile din Slobozia Bradului, in parteneriat cu Asociația RENATO, vor implementa un proiect menit sa ofere șanse egale la educație pentru toți copiii din localitate. Astfel, se urmarește creșterea accesului la educație pentru minim 740 de preșcolari și elevi din ciclurile primar și gimnazial,…

- Polițiștii din Giurgiu au facut azi 24 de percheziții la persoane banuite ca ar fi fraudat sistemul asigurarilor de sanatate, dar si la mai multe spitale din Bucuresti. Asistente medicale ar fi decontat servicii de ingrijiri medicale la domiciliul unor pacienți cu documente false. ”La data de 21 iunie…

- Polițiștii din Giurgiu au facut, joi, 24 de percheziții, pe raza județelor Giurgiu, Ilfov și in municipiul București, la sediile unor societați comerciale, unitați și instituții sanitare. Mai multe persoane sunt banuite ca ar fi fraudat sistemului asigurarilor de sanatate, decontand servicii de ingrijiri…

- „Acum cativa ani am avut o infectie la o coarda vocala si am facut o operatie. La analizele necesare s-a descoperit si „bucuria" asta la ficat: hepatita cronica virala! N-am stiut pana atunci de ea, duceam boala pe picioare, cum se spune. A fost un semnal de alarma foarte dur, pe care a trebuit sa-l…

- Marti, 12 iunie are loc o masa rotunda cu tema ”Imunoterapia oncologica. Accesul la tratamente inovatoare in Romania, in prezent și in perspectiva”. Imunoterapiile oncologice reprezinta cel mai nou tip de terapie țintita in oncologie. Ora este 11.00, locul este Senatul Romaniei - Sala Avram Iancu.…

- Spitalul Universitar de Urgenta Elias a achizitionat medicamente de 44,15 milioane lei, fara TVA, de la noua firme, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), informeaza news.ro.Contractele au fost atribuite prin licitatie deschisa, iar criterial de atribuire…