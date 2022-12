Gest extrem, înainte de Sărbători, la Galați. Un tânăr s-a înjunghiat în inimă. Motivul e șocant Lovitura crunta suferita de familia unui tanar din Galați, cu doar cateva zile inainte de sarbatoarea Craciunului. Un copil a ramas orfan de tata, dupa ce parintele sau a murit, in urma unui gest inspaimantator. Barbatul avea 36 de ani. Tanarul s-a injunghiat in zona inimii, recurgand la cumplitul gest dupa ce și-ar fi pierdut […] The post Gest extrem, inainte de Sarbatori, la Galați. Un tanar s-a injunghiat in inima. Motivul e șocant first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

