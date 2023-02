Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 16 februarie a.c., la ora 21.55, Inspectoratul de Politie Judetean Salaj a fost sesizat in urma unui apel primit prin S.N.U.A.U. 112 ca, intr-o locuinta din municipiul Zalau, o persoana a fost injunghiata. Politistii Biroului de Ordine Publica Urban din cadrul Politiei Municipiului Zalau s-au deplasat…

- Sambata, 28 ianuarie a.c., in urma administrarii probatoriului, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalau au dispus reținerea, pentru 24 de ore in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj fața de un tanar de 18…

- Miercuri, 11 ianuarie a.c., in urma administrarii probatoriului, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au dispus reținerea, pentru 24 de ore in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al Inspectoratului de Poliție Județean Salaj fața de…

- In urma apariției in spațiul public a unor imagini in care o persoana agreseaza un caine, conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș a dispus efectuarea de verificari, pentru identificarea persoanei care a comis fapta și luarea masurilor legale care se impun. In baza imaginilor video…