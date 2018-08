Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient internat la Spitalul de Urgența din Alexandria și-a luat viața intr-un mod brutal. Potrivit medicilor, acesta avea ciroza in faza terminala și era la tratament in spital de pe data de 29 iulie. Gest extrem pentru un barbat de 45 de ani din comuna Magura. Internat in spital pentru o boala…

- Barbatul in varsta de 40 de ani s-a spanzurat cu o funie de grinda unei anexe din spatele casei. Cea care l-a gasit a fost chiar sotia acestuia. Femeia l-a dat jos din ștreang și a chemat ambulanța, insa echipajul medical nu a mai putut face nimic pentru a salva viata barbatului. "Din spusele…

- Un copil de un an si sapte luni, din Barlad, judetul Vaslui, este ranit grav, fiind dus in coma la spital, dupa ce a cazut de la balconul locuintei sale, situate la etajul al patrulea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O femeie din București a vrut sa se arunce de la etajul patru al blocului dar a fost salvara de pompieri. Echipele de urgența au coborat de pe terasa și au prins-o, aducand-o in siguranța in interiorul apartamentului. Momentul de maxima tensiune a fost filmat. O femeie din Capitala a vrut sa se arunce…

- Un tanar de 22 de ani, din Petroșani, s-a aruncat, in noaptea de miercuri spre joi, de la etajul 10 al unui bloc din municipiu, dupa ce apartamentul in care locuia a fost cuprins de flacari. Barbatul a murit pe loc, transmite MEDIAFAX.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Stlista Raluca Rosu a murit dupa ce s ar fi aruncat de la etajul 6 al apartamentului sau, informeaza Antena3.ro. Raluca Rosu a fost gasita cu corpul zdrobit de caldaramul din fata blocului ei. Politistii Sectiei 6 au fost anuntati ca in curtea unui imobil de pe strada Tunari se afla o femeie inconstienta.…