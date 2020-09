Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a transmis o scrisoare de scuze Coreei de Sud dupa ce un dezertor, un oficial, a fost impuscat in apele Coreei de Nord ca urmare a politicii anti-COVID-19 a acestei tari.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a transmis o scrisoare de scuze Coreii de Sud dupa ce un dezertor, un oficial, a fost impuscat in apele Coreii de Nord ca urmare a politicii anti-COVID-19 a acestei tari.

- Dupa ce s-a aflat ca liderul nord-coreean, Kim Jong-un, ar fi in coma, Kim Yo-jong, sora acestuia, are o noua functie-cheie. Se pare ca oamenii se tem deja de ce ar putea face! Ce functie ocupa sora liderului nord-coreean Dupa ce un diplomat sud-coreean a declarat ca Kim Jong-un s-ar afla in coma si…

- Sora lui Kim Jong-un, Kim Yo-jong, a fost numita la conducerea unuia dintre cele mai importante organe politice din Coreea de Nord, cred oficialii din Seul, potrivit ministrului Apararii din Coreea de Sud, scrie CNN. Acest rol ar intari statutul ei ca a doua cea mai puternica persoana din stat.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a delegat mai multe responsabilitați aghiotanților sai, printre care se numara și sora sa, Kim Yo-jong, scrie BBC citand serviciul de informații al Coreei de Sud. Kim Jong-un inca iși pastreaza „autoritatea absoluta” dar a delegat diferite domenii ale politicilor publice…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a delegat mai multe responsabilitați aghiotanților sai, printre care se numara și sora sa, Kim Yo-jong, scrie BBC citând serviciul de informații al Coreei de Sud.Kim Jong-un înca își pastreaza „autoritatea absoluta” dar a delegat…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un si-a delegat o parte din autoritate colaboratorilor sai apropiati, in principal surorii sale mai mici, Yo-jong, arata o evaluare a serviciului sud-coreean de spionaj, NIS, transmisa joi deputatilor de la Seul, informeaza agenția Yonhap, preluata de Agerpres.

- Un tribunal sud-coreean il someaza pe dictatorul nord-coreean Kim Jong-un sa despagubeasca doi fosti prizonieri de razboi, obligati la munca fortata timp ce decenii in Coreea de Nord, o hotarare care ar putea crea un precedent in peninsula impartita, relateaza AFP.