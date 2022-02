Stiri pe aceeasi tema

- Chef Amalia Bellantoni trece prin momente cumplite. A ajuns in pragul disperarii, deoarece a ramas fara curent electric, din cauza fostului proprietar, care nu și-ar fi platit facturile la timp. Pana la o adevarata tragedie nu a mai fost decat un pas. Amalia Bellantoni susține ca animalele de la ferma…

- Cantarețul Mihai Traistariu susține ca nu mai face fața sumelor extrem de mari pe care trebui sa le achite pe facturile emise de furnizorii de gaze și enerie electrica. Traistariu are mai multe afaceri, insa spune ca nu ințelege de ce facturile sale s-au triplat și consumul s-a dublat in mod nejustificat.…

- Prezentatorul de la Neatza a marturisit, in timpul emisiunii sale de marți, ca i-a venit factura la curent. Dani Oțil spune ca s-a trezit cu o suma frumușica de plata, așa ca a luat deja masuri. Prețurile ridicate la gaze și la curent electric au inceput sa faca victime și in randul vedetelor. Dupa…

- Un brailean a facut infarct atunci cand a aflat cat are de plata la gaze. Tot mai mulți romani, printre care și nume grele ale showbiz-ului romanesc, se plang de sumele incredibile pe care trebuie sa le plateasca la electricitate și la gaze. Soția braileanului a apelat imediat numarul unic de urgența…

- Mi-a venit factura la curent. E fix 600 de lei. Mi-a stat inima in loc. Mi-am pus cafea fierbinte, m-am incruntat, dar suma era tot acolo, nu disparuse. M-am ridicat de la birou și am inceput sa caut prin casa, sa verific prizele, ce naiba, am uitat ceva in priza? Nu, nu era nimic in neregula, toate…