Gest emoționant: nedoriți de eurofobi, refugiaţii produc măşti pentru pensionari în Germania Refugiati din orasul Jueterbog, estul Germaniei, cos masti pentru pensionarii dintr-un camin de batrani unde exista o lipsa a acestor masti de protectie pentru persoanele in varsta mai predispuse riscului de infectie cu coronavirus, relateaza Reuters miercuri, potrivit Agerpres. Refugiatul iranian Teheran, a declarat ca vrea sa-si foloseasca experienta pentru a fi de folos. "M-am gandit, am experienta cu acest gen de munca, asa ca pot ajuta si eu", a mai spus Barz. In ultimele 10 zile, echipa sa a cusut 735 de masti de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

