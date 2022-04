Stiri pe aceeasi tema

- Copii ucraineni impreuna cu mamele lor au oferit flori in Bucuresti, multumind pentru sprijinul acordat refugiatilor si pentru modul in care au fost primiti in Romania.„Copiii ucraineni impreuna cu mamele lor au oferit flori bucurestenilor, multumindu-le pentru sprijinul acordat si primirea calda in…

- George Simion cere ca Ucraina sa incheie cat mai rapid un acord cu Romania, pentru protejarea limbii romane, pe teritoriul țarii lui Volodimir Zelenski. Masura ar viza 500.000 de romani, susține George Simion. „Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita Ministerului Afacerilor Externe de la București…

- Consilierul de stat Madalina Turza a anuntat sambata, la finalul reuniunii task-force-ului pentru gestionarea situatiei din Ucraina, ca, in faza a doua de dezvoltare a masurilor de protectie, Guvernul de la Bucuresti are in vedere adoptarea unor masuri de protectie, proactive, de incluziune pentru copiii…

- 343.515 ucraineni refugiați au intrat in Romania, in total, de la inceputul invaziei Rusiei. 258.844 dintre aceștia au parasit intre timp țara și au plecat spre alte destinații alese de ei, conform oficialilor din Romania, scrie CNN . Peste 84.000 de ucraineni raman, pentru moment, in Romania. Mulți…

- Miercuri, 9 martie, mamele refugiate din Ucraina, copiii acestora, dar si alte persoane care se afla in acest moment la Asezamantul filantropic Sfantul Cuvios Arsenie cel Mare din municipiul Constanta, au primit mucenici moldovenesti. Potrivit preotului Claudiu Banu, "toti rezidentii Asezamantului,…

- De la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, in Romania au intrat 172.935 de ucraineni, 58.106 au ramas și 1.897 au cerut azil in țara noastra. Din cei 58.106 ucraineni ramași in țara peste 22.000 sunt copii, unii dintrei ei orfani, in special minori. Ministrul familiei, tineretului și egalitații de…

- Uniunea Ucrainenilor din Romania s-a mobilizat in sprijinul refugiaților Foto: Arhiva/Ioan Suciu. Uniunea Ucrainenilor din România s-a mobilizat în aceste zile pentru a le oferi ajutor confraților care trec granița prin punctele de frontiera din nordul României, dar și…

- Ambasada Ucrainei in Egipt a adresat o scrisoare statului egiptean și ministerului turismului pentru a pastra turiștii ucraineni și a-i gazdui in hotelurile din Egipt din cauza inchiderii spațiului aerian ucrainean. Pe de alta parte și Romania sare in ajutorul Egiptului și-i va primi pe cetațenii egipteni…