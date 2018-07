Stiri pe aceeasi tema

- Pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Constanta a fost publicat, astazi, un anunt emotionant.Plutonierul adjutant sef, Pavel Marinel si a unit destinul cu aleasa inimii lui Iata cum suna vestea transmisa pe pagina de socializare: Colegul nostru, plutonier adjutant sef Pavel Marinel si aleasa inimii lui,…

- Razvan Prodan, fiul regretatului Didi Prodan nu putea lipsi de la marea partida disputata intre Generația de Aur a fotbalului romanesc și Barca Legends, care are loc, in acest moment, pe Cluj Arena.

- Cunoscutul jurnalist George Berevoianu a murit miercuri, la un spital din Capitala. Rares Bogdan a facut anuntul trist pe pagina sa de Facebook. „Colegul nostru George Berevoianu a plecat astazi la Ceruri! Bunul Dumnezeu sa il odihneasca in pace!” George Berevoianu a prezentat stirile la Realitatea…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri decretul prin care i-a acordat, post-mortem, comandorului Ion Staiculescu decedat sambata trecuta in Franța, gradul de general de flotila aeriana – cu o stea, informeaza Administrația Prezidențiala.Trupul pilotului Ion Staiculescu, mort sambata…

- Oficialii Ministerului Apararii Nationale au anuntat ca, in toate unitatile militare din tara vor fi organizate luni, 4 iunie, de la ora 8.15, ceremonii de comemorare a comandorului Ion Staiculescu, decedat in misiune sambata, 2 iunie, in Franta, unde participa la un exercitiu multinational.Comandorul…

- Un copil in varsta de cinci ani a fost lovit luni dupa-amiaza pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta de o ambulanta aflata in misiune, care a trecut pe culoarea rosie a semaforului, victima fiind transportata la spital pentru ingrjiri medicale, transmite News.ro . Potrivit reprezentantilor…

- Ieri pompierii sectorului Botanica al capitalei au fost solicitați în localitatea Bacioi pentru a interveni la o misiune neobișnuita. Salvatorii au fost alertați de localnici pentru a recupera o pisica cazuta într-o fântâna publica de pe str. Cuza Voda a suburbiei. …

- Politisti din Calafat au executat, ieri, o activitate, in Padurea Ciupercenii Vechi, in punctul “La Pini”, cu scopul de a preveni actele de violența generate de consumul de alcool sau alte stari tensionate, avand in vedere sarbatorirea zilei de 1 ...