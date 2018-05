Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat în vârsta de 51 de ani s-a împușcat în cap în aceasta dupa amiaza în oficiul unui companii de creditare. Tragedia a avut loc pe strada Petru Rareș din capitala. Acesta a scos un pistol și s-a împușcat în cap în vazul…

- (update 15:30) Ofițerul de presa al Poliției Capitalei, Natalia Stati, a declarat pentru UNIMEDIA ca un barbat a intrat in oficiul de creditare și fara sa spuna nimic s-a impușcat in cap. Zona a fost incercuita de polițiști. Victima este originara din Telenești, insa locuiește in capitala. (14:47) Un…

- Accident mortal pe o sosea din Timis, unde un autobuz a trecut peste un barbat intins pe sosea. Nu se stie motivul pentur care acesta se afla in acel loc, iar politistii incearca acum sa-l identifice, caci acesta nu avea niciun document asupra lui. Potrivit reprezentantilor IPJ Timis, autobuzul era…

- Un francez in varsta de 48 de ani a fost arestat in anul 2017 pentru tentativa de omor si nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda si condamnat la 12 ani de inchisoare. Samuel David Parra a impuscat din gelozie un tanar din comuna doljeana Gighera, folosind o arma pe care a introdus-o…

- O femeie din Texas a fost arestata dupa ce a impușcat in cap, din greșeala, un barbat. Femeia se juca cu arma incarcata in mașina, la o benzinarie din Houston. Ea le-a spus polițiștilor ca nu știa ca pistolul este incarcat. Victima este in coma, scrie nypost.com. Poliția a declanșat…

- Politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei municipiului Baia Mare au fost sesizati ca o femeie a fost muscata de un caine. La fata locului politistii au constatat ca femeia, in varsta de 59 de ani, care se plimba pe strada Podul Viilor a fost muscata la nivelul antebratului de un caine …

- Un barbat de 31 de ani din Chisinau a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul noua a unui bloc din sectorul Buiucani al Capitalei. Tragedia s-a intamplat in seara de duminica, 4 martie, in jurul orei 22.00.

- Un barbat a fost transportat ieri la Spitalul de Urgenta din Chișinau, cu o rana in regiunea ochiului drept, dupa ce a fost impușcat cu o arma pneumatica de un gardian al companiei particulare de paza „DVS Service".