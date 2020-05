Gest disperat făcut de copilul care și-a văzut părinții murind. Pe cine a sunat O fata de 12 ani și fratele ei in varsta de 3 ani au ramas fara parinți dupa ce tatal le-a ucis mama, vineri 15 mai. Evenimentul tragic s-a petrecut in comuna argeșeana Pietroșani. Barbatul și-a omorat partenera dupa ce a lovit-o in mod repetat cu o lopata, apoi s-a spanzurat. Speriata, fata și-a sunat sora vitrega (22 de ani), fiica femeii ucise. „M-a sunat sora-mea. Mi-a zis ca mami si tati sunt spanzurati si sa n-o las singura. Aseara am vorbit cu mami la telefon. Nu avea nimic. M-as fi gandit ca isi face el, dar nicidecum ei. El era depresiv. Asa a fost el tot timpul era un om mai dugos. Dimineata… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

