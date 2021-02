Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Primarul Nelu Popa spune ca s-a gasit o solutie tehnica pentru ca episodul dalelor sparte in pavajul proaspat pus sa nu se repete! Mai multi resiteni au sesizat ca pe strada George Enescu cateva dale au fost sparte zilele trecute in pavaj, altele fisurate, asta desi lucrarile in zona sunt recente.…

- O femeie de 55 de ani din Constanța a anunțat, joi, Poliția dupa ce a gasit 10.000 de euro pe jos, la intrarea intr-un centru comercial, banii fiindu-i ulterior returnați barbatului care ii pierduse, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. Dupa ce a sesizat ca ii lipsesc banii din borseta,…

- Locuitorii din Sireti, raionul Straseni au pus mana de la mana si impreuna cu autoritatile locale au reparat intr-un an sapte strazi din sat. Acum au inceput sa stranga bani si pentru alte drumuri ce vor intra in reabilitare.

- Incendiu pe strada Garii din Navodari. In urma cu cateva momente Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Navodari, judetul Constanta.Din primele informati, este vorba despre un incendiu la o casa produs pe strada Garii.La locul accidentului au fost…

- O batrana de 80 de ani a ajuns la spital, cu diverse traumatisme, dupa ce a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar. Accidentul s-a produs, marti, in jurul orei 11:00 pe strada Alecu Russo din Capitala.

- Accident feroviar pe strada Justitiei din Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident feroviar produs pe strada Justitiei.In urma impactului, a rezultat…

- Incendiu pe strada Granicerului din municipiul Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la un autoturism aflat in garaj, produs pe strada Granicerului.…

- Accident rutier intre doua autoturisme pe strada Mihai Eminescu din Valu lui Traian, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Valu lui Traian, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident…