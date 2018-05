Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Draghia a fost desemnat marele caștigatorul Exatlon Romania 2018! Invingatorul Exatlon a fost ales miercuri, 23 mai, intr-o transmisie live la Kanal D. Ionut Sugacevschi si Vladimir Draghia au ajuns in marea finala a Exatlon Romania 2018 si au luptat pentru marele premiu, in valoare de 100.000…

- „Marea finala bate la usa si aduce cu ea premiul de 100000 de euro pe care, daca ii castiga, Vladimir ii va dona taberei MagiCAMP. Aceasta comunitate de oameni minunati organizeaza tabere pentru copiii cu afectiuni oncologice si copiii care au suferit arsuri grave. Voluntarii, personalul MagiCAMP,…

- Roxana, din echipa Razboinicilor de la Exatlon Romania, a fost eliminata din concurs. Patru baieți sunt calificați in semifinalele competiției. Luni, 21 mai, a avut loc o noua eliminare la concursul Exatlon Romania, difuzat de Kanal D. Roxana, din echipa Razboinicilor , a fost cea care a parasit competiția…

- CASTIGATOR EXTALON ROMANIA 2018: In concurs au ramas cinci faimoși și patru razboinici care lupta pentru marele premiu de 100.000 de euro. In fiecare saptamana, clasamentele se modifica, iar emoțiile cresc de fiecare data. Daca maine concursul s-ar termina, Ionuț, "Jaguarul", ar caștiga pentru…

- Alina a fost una dintre cele mai bune concurente de la Exalton, de altfel ea clasandu-se pe locul 2, la fete, ca numar de puncte adus echipei. Doar Diana Belbița a reușit mai multe victorii, iar la un moment dat, intre cele doua era doar un singur punct. Fosta campioana la culturism nu și-a facut, insa…

- Seara extrem de emotionanta la Exatlon Romania, acolo unde Razbonicii au castigat dreptul de a primi mesaje de la cei dragi. Vizibil emotionati, cu lacrimi in ochi, Razboinicii abia au reusit sa citeasca mesajele de incurajare de la familie.Cel mai emotionat dintre concurenti a fost Ionut „Jaguarul”…