Gest de „bun simț” din partea șefului Jandarmeriei: Erau mai multe ore suplimentare, dar le-a limitat Șeful Jandarmeriei Romane, Bogdan Enescu, acuzat ca și-ar fi aprobat singur efectuarea și plata a aproape 900 de ore suplimentare fara acordul șefului ierarhic superior, spune ca ar fi vorba despre „o informație care nu are niciun temei real și adevarul va ieși la iveala”. „Este o informatie care nu are niciun temei real si adevarul va iesi la iveala. Va spun, asa, cu titlu informativ un singur amanunt. Intr-o singura luna, pe timpul starii de urgenta, in care activitatea mea s-a desfasurat in exclusivitate din punct de vedere profesional majoritatea timpului, au fost luate in evidenta 153 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este tara din Uniunea Europeana in care au fost luate cele mai drastice masuri in perioada starii de urgenta si a celei de alerta in sensul respingerii unor drepturi si libertati – reiese din Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor omului in intervalul 16 martie – 10 septembrie.…

- Guvernul se va reuni luni, 14 septembrie, in sedinta pentru a aproba hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni va avea loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, urmand ca intr-o sedinta de…

- Guvernul se reuneste luni, de la ora 12.00, in sedinta pentru a aproba un proiect de hotarare privind prelungirea starii de alerta. Inaintea intrunirii Executivului, este programata, de la ora 11.00, o intalnire a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta care va stabili noile masuri care vor…

- Amenintarea permanenta a imbolnavirii cu Covid-19 si confortul spatiului intim al casei au determinat multi romani sa se orienteze catre diferite tipuri de activitati pe care sa le desfasoare lejer la domiciliu, fara sa mai fie nevoie sa se deplaseze pana la serviciu. In plus, in perioada izolarii fortate,…

- Premierul Ludovic Orban a reamintit astazi ca Executivul pregateste o ordonanta de urgenta care va permite plata a 75% din salariu pentru un parinte care trebuie sa stea acasa cu copiii, in zonele unde vor fi suspendate cursurile scolare. El a precizat ca aceasta masura este similara cu cea adoptata…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta incepand cu 16 august, o hotarare de guvern in acest sens urmand sa fie supusa aprobarii in sedinta de Guvern, a anuntat, vineri, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. ‘In urma…

- Curtea de Conturi a inaintat Parlamentului Romaniei Raportul special privind gestionarea resurselor publice in perioada starii de urgența. Documentul aprobat de Plenul Curții prin Hotararea nr. 387/2020 are la baza un control amplu, desfașurat in perioada mai-iulie 2020, la 949 de entitați din administrația…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, joi, sesizarea Avocatului Poporului asupra unor prevederi din Legea privind reforma in domeniul sanatatii si din Ordonanta de urgenta a Guvernului referitoare la stocurile de urgenta medicala, au anuntat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.Citește…