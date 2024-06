Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii de handbal de la Minaur isi vor incepe treaba in 15 iulie. Primele doua zile vor fi dedicate antrenamentelor usoare și vizitei medicale, apoi, pana in 21 iulie, vor fi antrenamente pe plan local pentru readaptarea organismului la efort. Va urma un stagiu de pregatire centralizata in Ungaria,…

- Jucatorii reprezentativei Germaniei incaseaza cate 50.000 de euro daca vor caștiga grupa. Ar fi primele bonusuri din 2017 incoace! Nemții au 6 puncte in clasament, și-au asigurat deja calificarea in „optimi”, dar nu și locul 1 in grupa A. Pentru a o caștiga le trebuie macar o remiza in meciul de duminica…

- Babasha a facut primele declarații despre ziua a doua de concert Coldplay,care s-a desfașurat tot pe Arena Naționala din Bucureșt. Iata ce spune artistul Vlad Babașa despre faptul ca a fost aplaudat de public, dupa ce inițial a fost huiduit!

- PSD caștiga Primaria la Teiuș. Mirel Halalai obține un nou mandat de primar Rezultate alegeri locale 2024 Teiuș. Primele rezultate ale alegerilor pentru funcția de primar sunt comunicate duminica seara, prin numaratoarea paralela efectuata de partide La alegerile locale, in Teiuș au fost inscriși 5.708…

- O romanca stabilita in Germania a dezvaluit ca exista pensionari care abia traiesc de la luna la luna, fara sa aiba suficienți bani pentru a-și acoperi cheltuielile."Zilnic imi vin clienți la gelaterie care se plang ca s-au saturat de situația actuala: ca pensiile sunt o bataie de joc, ca toate s-au…

- Remuneratia anuala a lui Lionel Messi din contractul sau din Major League Soccer cu Inter Miami este putin peste 20,4 milioane de dolari in primul sau sezon complet, depasind salariile tuturor celorlalte echipe din campionat, cu exceptia a trei, informeaza AP.

- Nicaragua incearca sa opreasca exporturile militare ale Germaniei catre Israel. Reprezentanții statului din America Centrala vor inainta luni o solicitare Curții Internaționale de Justiție (CIJ) de la Haga. Primele audieri vor avea tot luni.

- Dupa Malta in 2021 si Luxemburg anul trecut, Germania a devenit luni cea mai mare tara din UE care a legalizat consumul de canabis in scop recreational, cu o reforma care a starnit atat asteptari, cat si temeri, relateaza AFP.