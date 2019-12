Stiri pe aceeasi tema

- Doua fete, de 14 si 15 ani au fost date in urmarire nationala, dupa ce nu au mai ajuns la intalnirea cu unchiul uneia dintre ele, iar barbatul a anunțat imediat autoritațile. In ultimul contact relefonic avut cu fetele, politistii au aflat ca fetele se aflau intr-un autoturism, impreuna cu…

- Un barbat, de 30 de ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de mare risc și trafic de droguri de mare risc, a fost reținut in urma descinderilor de ieri ale DIICOT Gorj. Acesta va fi prezentat astazi Tribunalului Gorj cu propuneri corespunzatoare. Joi, polițiștii…

- Polițiștii din Alba Iulia au retinut un tanar ce este banuit de talharie. Acesta l-ar fi deposedat, prin violenta, de mai multe bijuterii și bani, pe un barbat din municipiu. Ieri, 14 noiembrie 2019, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat masura preventiva…

- Ieri, 31 octombrie 2019, in jurul orei 13.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, in timp ce acționau pe DJ 762, pe raza comunei Vidra, au oprit, pentru control, un camion condus de un tanar de 26 de ani, din comuna Bistra. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca șoferul…

- Ieri, 30 octombrie 2019, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au luat masura confiscarii cantitații de 19,8 metri cubi de material lemnos, in valoare de 6.970 lei, care s-a dovedit a fi transportat, ilegal, cu un camion, de catre un tanar de 26 de ani, din comuna Avram Iancu. Acesta a fost oprit,…

- Un tanar in varsta de 29 ani din Ungaria este cautat de 3 zile in zona Padis din Muntii Apuseni la solicitarea familiei care nu a mai putut lua legatura cu el, echipajele de politisti, jandarmi si salvamontisti reusind sa-I gaseasca doar masina si rucsacul cu documentele de identitate.

- ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR VALCENI La data de 03 octombire a.c., polițiștii de ordine publica și rutiera din cadrul Poliției Municipiului Ramnicu Valcea au desfașurat o acțiune punctuala pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale și pentru creșterea vizibilitații elementului polițienesc. Cu aceasta…

- Saptamana trecuta, polițiștii suceveni au intocmit 2 dosare penale și au dat 127 de sancțiuni contravenționale, in cuantum de aproximativ 111.000 de lei, in cadrul acțiunilor pentru combaterea delictelor silvice. Totodata, polițiștii au confiscat 227,4 metri cubi de material lemnos in suma de 107.750…