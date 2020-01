Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a lovit cu palma mana unei femei care l-a insfacat de brat si nu ii mai dadea drumul. S-a intamplat la adunarea din Piata Sfantul Petru, in Ajunul Anului Nou. Din imagini se vede cum Suveranul Pontif se plimba prin multime si da mana cu pelerinii.

- Arhidieceza Romano-Catolica de București transmite ca Papa Francisc l-a numit pe Monseniorul Aurel Perca in oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București, in locul lui Ioan Robu,care a condus Arhidieceza timp de 36 de ani. Liturghia Solemna va avea loc sambata, la Catedrala Sf. Iosif, din Capitala,…

- Papa Francisc a luat, ieri, pranzul cu 1.500 de persoane nevoiașe la Vatican. Așa cum a devenit o obișnuita, la 3 ani de la inființarea Zilei Mondiale a Saracilor, solicitata de Papa Francisc pentru a marca sfarșitul Jubileului extraordinar de mila. Papa s-a alaturat oamenilor saraci și voluntarilor…

- Miercuri, 23 octombrie, la Biserica cu hramul Fericitul Ioan Suciu din cartierul Barbu Lautaru, Blaj, in prezența episcopilor reuniți in sesiunea de toamna a Sinodului, a fost inaugurata o placa memoriala in amintirea calatoriei apostolice a papei Francisc in Romania, ocazie cu care au fost beatificați…

- Seful securitatii Vaticanului si principala garda de corp a papei Francisc, Domenico Giani, a demisionat luni in urma scurgerii in presa a unor informatii dintr-o ancheta referitoare la presupuse delicte financiare la Vatican, a anuntat luni serviciul de presa al Sfantului Scaun, potrivit Agerpres.…

- Administratorii contului de Twitter al Papei Francisc au incurcat sfintii cu aura cu "sfintii" cu casti. Ei au folosit un "hashtag" utilizat de echipa de fotbal american New Orleans Saints, informeaza Reuters, conform news.ro.Confuzia a aparut, duminica, pe contul de Twitter in engleza al…

- Administratorii contului au incurcat sfintii si au foslosit intr-o postare un hashtag utilizat de echipa de fotbal american New Orleans Saints. Confuzia a aparut pe contul de Twitter in engleza al Papei, dupa canonizarea unor sfinti in Piata Sfantul Petru. "Astazi, multumim Domnului pentru…