- O femeie in varsta de 88 ani spune ca fiica sa cea mai mica nu s-a ingrijit de ea, dupa ce ar fi semnat un contract in care urma ca toata averea ei sa ii ramana acesteia. Dobrița susține ca Mariana a plecat, dupa ce a vazut ca are actele gata și chiar și-ar fi jignit și lovit mama.

- Un barbat in varsta de 48 de ani dintr-o localitate gorjeana este cercetat penal pentru infractiuni de violenta in familie si incalcarea ordinului de protectie dupa ce si-a agresat sotia, de care nu avea voie sa se apropie, pe numele sau fiind emis un ordin de restrictie. Incidentul a avut loc la sfarsitul…

- Incidentul violent s-a petrecut, marți dupa-amiaza, in apropierea sediului Poliției Locale și a fost filmat de martori. Bataușii, doi barbați și o femeie din Patrauți, au transformat strada in ring de box, femeia lovindu-l pe unul din agresori cu o bata. Ei au fost calmați de polițiștii locali.

- Șoferul care a agresat o pasagera in varsta joi dimineața a fost reținut de polițiști. Barbatul de 56 de ani din Onești este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Amintim ca șoferul a țipat la o femeie care nu voia sa stea pe scaun, dupa care a injurat-o…

Șoferul care a lovit o femeie din microbuzul pe care il conducea a fost reținut de polițiști.

- Un incident șocant a fost inregistrat in comuna Fratești, din județul Giurgiu. O femeie a fost reținuta de polițiști, dupa ce a intrat intr-o școala din comuna și a lovit doua eleve de 12 ani. Neplacutul eveniment s-a petrecut miercuri, 22 martie, in școala din Fratești. Femeia de 47 de ani a intrat…