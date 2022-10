Stiri pe aceeasi tema

- Soldati americani si rusi s-au salutat amical si au facut poze impreuna in weekend pe o sosea din Siria, intr-o demonstratie neobisnuita de amicitie intre aceste forte rivale, relateaza luni AFP.

- Andrei Guruliov, 54 de ani, general-locotenent in rezerva, deputat din partea regiunii Transbaikal in Duma de Stat, vorbește despre dispariția a 1,5 milioane de seturi de uniforme militare din depozitele armatei ruse, relateaza Tayga Info și portalul de opoziție Novaia Gazeta Europe . „Inca nu-mi este…

- Forțele armate SUA au realizat, marți, lovituri aeriene la Deir al-Zor, in Siria, asupra unor instalatii ale unei grupari afiliate Corpului Gardienilor Revolutiei din Iran. In urma atacului, grupurile islamiste au atacat doua baze americane din estul țari

- Trei militari americani au fost raniți in doua atacuri cu rachete asupra facilitaților care gazduiesc trupe americane in Siria. Informația a fost anunțata de Comandamentul Central al SUA, printr-un comunicat. Un membru al serviciilor americane din Conoco (Mission Support Site Conoco) a fost tratat pentru…

- Trei militari americani au fost raniti in atacuri cu rachete in Siria, efectuate de presupusi militanti sustinuti de Iran, potrivit Comandamentului Central al SUA, cel mai recent dintr-o serie de atacuri asupra personalului american. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pe litoral cel mai asteptat eveniment din aceasta mica vacanta este Ziua Marinei. Distractia a inceput deja. In Portul Militar din Constanta, oamenii pot urca pe nave si in elicoptere de lupta sau pot participa la batalii virtuale. Soldatii americani s-au prins in hora cu turistii romani. The post…

- Forțele aeriene rusești au distrus pe 4 august in Siria, in așa-numitul deșert alb, militanții unei grupari care este antrenata de instructori din cadrul Forțelor pentru Operațiuni Speciale ale SUA, a transmis vineri Ministerul rus al Apararii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Liderul Statului Islamic (SI) in Siria, Maher Al-Agal, a fost ucis marti, intr-un atac cu un avion american fara pilot (drona), in nord-vestul acestei tari, anunta Pentagonul, relateaza AFP. Maher Al-Agal este prezentat de Pentagon drept "unul dintre primii cinci lideri de rang inalt" ai SI. El a fost…