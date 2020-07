Gest admirabil: Au găsit bani în bancomat și i-au predat la poliție din Cahul Au gasit bani in bancomat și i-au predat la poliție. Este vorba despre un locuitor al municipiului Cahul și fiul sau. Cazul a avut loc astazi, in jurul orelor 11:36, transmite Știri.md. Potrivit poliției, de la bancomatul Victoriabank amplasat pe strada Stefan cel Mare 23 orașul Cahul, o femeie a extras o suma de bani, a luat cardul, iar banii eliberați nu i-a ridicat. Astfel tatal și fiul s Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

