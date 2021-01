Gerul s-a instalat în Moldova și va ninge în unele raioane: Prognoza meteo CHIȘINAU, 17 ian - Sputnik. Dupa o noapte cu minime de la minus 13 pana la minus 15 grade Celsius, duminica, 17 ianuarie, pe parcursul zilei, frigul va ceda vreo 5 grade. © Sputnik / Mihai CarausIn atenția conducatorilor auto: Poliția are un mesaj de atenționare La pranz vor fi -7..-10 grade Celsius in nord, -6..-9 grade in centru și -5..-8 grade in raioanele de sud. Precipitații nu se prevad. Soarele se va arata destul de mult de dupa nori. Presiunea atmosferica va fi ridicata. Vantul va sufla din nord-vest, cu o viteza de 2-7 metri pe secunda. Noaptea… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

