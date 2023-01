Gerul pune stăpânire pe România din această noapte. Meteorologii anunţă temperaturi de -10 grade Dupa viscol, meteorologii anunta zile gerose si nopti inghetate.Temperaturile vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta perioada. Inceputul lunii februarie va fi marcat de temperaturi de minus zece grade. Insa, de la jumatatea lunii, vremea incepe sa se incalzeasca iar cantitațile de precipitații sa scada. Cum va fi vremea in saptamana 30.01.2023 – 27.02.2023? In acest interval, valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana local in sud-est și la munte, dar și mai ridicate in extremitatea de nord-est, sud-vest și de vest a țarii, iar in rest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

