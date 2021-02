Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 79 de ani a decedat din cauza hipotermiei, el fiind gasit, vineri, de vecini in coma in locuinta sa din comuna Mosna, a anuntat, sambata dimineata, coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, barbatul, care locuia singur, a ajuns la UPU in stop…

- Accident rutier in Miroslava, localitatea Ciurbesti, judetul Iasi. Conform primelor iformatii, sunt implicate doua autoturisme.In urma impactului au rezultat trei victime din care doua sunt inconstiente.Intervine un echipaj de descarcerare, 2 Epa 1, o ambulanta tip C si una tip B de la SAJ Iasi.UPDATEEchipajele…

- Un barbat din judetul Mures a fost prins de politisti la scurt timp dupa ce a sustras un laptop si incarcatorul acestuia din chilia unui lacas de cult din municipiul Aiud, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, relateaza Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES,…

- Evenimentul rutier s a soldat cu cinci victime, trei morti si doi raniti. ISUJ Iasi intervine pe raza localitatii Scanteia la un accident rutier produs intre un autotren si un autoturism, soldat cu cinci victime.La sosirea echipajelor la fata locului s a constatat ca trei victime prezinta leziuni incompatibile…

- Dezvoltatorul imobiliar Iulius Group, detinut de Iulian Dascalu, dezvolta un concept nou de retail, sub numele Family Market. Primele doua proiecte de acest tip vor fi in Miroslava, o comuna din judetul Iasi, dar si in resedinta aceluiasi judet, in cartierul Bucium. Pentru ambele proiecte, investitia…

- Vladimir Danilov (46 de ani), maestru internațional și vicepreședinte al FR Șah, a explicat motivul pentru care serialul de pe Netflix a avut un asemenea impact, inclusiv la noi, dar a vorbit și despre secretele șahului și locul actual al Romaniei in ierarhia internaționala. A inceput șahul in familie,…

- Un barbat a fost injunghiat, sambata, in urma unui conflict intre vecini, in satul Tudora, județul Botoșani, anunța ISU județean, anunța MEDIAFAX. Primele informații arata ca in localitatea Tudora a avut loc un scandal intre vecini, iar un barbat a fost injunghiat. Citește și: Se complica…

- Un accident mortal a avut loc marți seara, in jurul orei 19.00, intre localitațile Decea și Miraslau. Potrivit IPJ Alba un barbat a decedat dupa ce a fost lovit de un tren. Cercetarile la fața locului sunt in desfașurare. UPDATE: Victima accidentului este un barbat de 32 de ani, din județul Iași. Din…